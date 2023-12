Ponti e strade, domani via al cantiere per la messa in sicurezza

Al via i lavori di messa in sicurezza dei ponti e strade nel comune di Mesola (in foto il sindaco Gianni Michele Padovani). Domani prenderanno il via le opere tanto attese per la messa in sicurezza dei ponti e delle strade nel comune di Mesola. L’intervento, programmato a quattro mani tra l’ufficio tecnico comunale e il Consorzio di Bonifica pianura di Ferrara, ha un costo complessivo di 2.750.000 euro. Il progetto prevede il consolidamento mantellato con sasso argine del condotto Vallona in località Carpani. Si tratta del primo cantiere di una serie di interventi che coinvolgeranno l’intero territorio per garantire la sicurezza delle infrastrutture. Per la sicurezza è prevista una temporanea modifica alla viabilità. Il traffico leggero verrà deviato nelle vicinanze della rotatoria su via Sacche e dell’intersezione di via località Carpani. Il traffico pesante sarà regolato da movieri in corrispondenza del cantiere. Le strade interessate dai cantieri, attivi dalle 7 alle 18, saranno: via Bentivoglio, via Gigliola, via Prati Marina, via Belmonte, comunale per Goro e via Usignoli.

Guendalina Ferro