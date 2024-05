"Pontile, i lavori al via a fine estate"

I lavori sul pontile di Lido di Volano prenderanno il via al termine della prossima stagione balneare. A riferirlo è stato il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, nella risposta data all’interrogazione presentata da Ottavio Curtarello, consigliere provinciale del gruppo Terre Estensi. Nel documento, Curtarello ricordava come il pontile panoramico che si trova nella località comacchiese rappresenti una "importante attrattiva turistica e naturalistica", rimasta danneggiata "da mareggiate ed eventi meteo del novembre e dicembre 2022". Per questa ragione, ha chiesto aggiornamenti riguardo la progettazione degli interventi che consentano il ripristino della fruibilità completa del pontile: "In caso affermativo, se sia già stata avviata (e quando) la progettazione di tali lavori e se trattasi di meri lavori di ripristino oppure di riqualificazione sostanziale dell’infrastruttura; e se sia già stata espletata o conclusa la gara di appalto per l’affidamento dei suddetti lavori".

Inoltre, ha chiesto l’importo complessivo per i lavori e le tempistiche previste per la realizzazione degli interventi previsti. Nella sua lettera di risposta, Padovani ha spiegato come il pontile sia "aperto ogni giorno fino a settembre/ottobre 2024, come avvenuto l’anno scorso. La transitabilità parziale è dovuta al fatto che dovendo fare lavori importanti non era certo economicamente positivo acquistare delle plotte di legno che poi sarebbero state demolite a breve". Per l’intervento, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione ha stanziato 250mila euro: "La progettazione è stata avviata. È stato consegnato il progetto esecutivo, necessario per inoltrarlo per le relative autorizzazioni. I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione di una parte del pontile (pilastri, struttura e camminamento), restringendolo ed alzandolo di un metro a causa della modifica della quota medio mare. Attualmente siamo in attesa delle autorizzazioni per espletare la gara ed è prematuro dire quando termineranno i lavori. Possiamo solo affermare che l’intervento avrà inizio al termine della prossima stagione balneare". Questo, dunque, l’iter previsto per il ripristino della parte di pontile che attualmente è interdetta al passaggio, in attesa dei lavori necessari.

Valerio Franzoni