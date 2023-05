Popolazione in calo, niente più ballottaggio

BONDENO

Crolla il numero degli abitanti e alle prossime elezioni amministrative si voterà a turno unico. Bondeno scende sotto i 15 mila abitanti. Era annunciato. Adesso però il crollo demografico impone anche un nuovo metodo elettorale. La Gazzetta ufficiale, il 3 marzo scorso, l’ha pubblicato e decretato ufficialmente. Bondeno ha 13.872 abitanti. Sono circa 1.200 in meno di quanto non fossero dieci anni fa. Lo racconta l’ultimo censimento. A questo punto dunque, al di sotto dei 15mila abitanti, alle prossime elezioni comunali, tra un anno e mezzo, si voterà in modo diverso. Ovvero come i ‘piccoli’ paesi, come Vigarano per fare un esempio ma anche come tutti i comuni dell’Alto Ferrarese eccetto ovviamente Cento che, con i suoi 35.228 abitanti svetta anche in Gazzetta ufficiale nella sua forza di identità per numero di abitanti. La prossima volta si voterà a Bondeno ‘ad un colpo solo’, senza ballottaggio. Si vincerà subito, alla prima giornata, chi avrà la maggioranza. Cambiano i giochi. Non ci potranno essere quindi alleanze ‘strategiche’ all’indomani del primo turno delle elezioni. Vincerà il candidato a sindaco e la sua lista che al primo ed unico voto degli elettori si sarà aggiudicata la maggioranza. Nessun compromesso quindi, ‘o la la va o la spacca’. Resta il fatto che Bondeno, da quando vince il centro destra, non è solito ai ‘ballottaggi’: gli ultimi sindaci infatti, Alan Fabbri, Fabio Bergamini e Simone Saletti avevano comunque vinto tutti già al primo colpo. Ma con la nuova procedura cambia il metodo, ovvero cambiano le strategie, le alleanze, gli accordi che anticipano e seguono le elezioni. I partiti gli accordi li dovranno fare alla vigilia delle candidature e dovranno essere molto chiari sin da subito. I consiglieri comunali, che siederanno in consiglio, resteranno come oggi sempre nel numero di 16. I loro nomi, come avveniva prima, usciranno dal numero di preferenze che i consiglieri si aggiudicheranno dagli elettori sulle schede il giorno stesso delle urne. "Un sistema elettorale che sarà interessante per vedere – commenta il segretario del Pd Tommaso Corradi - come si struttureranno le varie forze civiche e politiche impegnate sul territorio". Si torna a votare nel 2025.

Claudia Fortini