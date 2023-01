’Porci e porci’, tradizioni in tavola

Il fascino dei piatti antichi, di una tradizione che si tende a dimenticare e che eppure piace immensamente, tanto da attirare nell’ultimo fine settimana, negli spazi attrezzati al campo sportivo di Scortichino, centinaia di appassionati. "Porci&Porci" è stato un successo che ha sorpreso anche i volontari. Ha davvero fatto l’en plain. Grazie al cibo curato nel dettaglio, ha sorpreso i palati allenati come quelli dei curiosi. "Soprattutto – spigano i volontari che hanno studiato e preparato per giorni – ha saputo dimostrare che le radici della cucina di casa sono ancora ben radicate, anche se a rischio di diventare una vera e propria biodiversità". L’evento è stato dedicato alla riscoperta delle più antiche tradizioni culinarie, alla valorizzazione del quinto quarto, l’insieme delle parti meno nobili del maiale. Il sottotitolo dell’iniziativa, in dialetto, è stato ‘Na magnàda da porc" e ha compreso sia una fase dimostrativa della cottura di alcune parti del suino, sia una parte gastronomica in cui si è mangiato quanto preparato.