Porotto, accordo a tre per evitare gli allagamenti

Gentile lettore, la sua lettera capita a proposito. Proprio ieri, il Comune ha informato che è stato sottoscritto un accordo a tre per risolvere il problema degli allagamenti a Porotto. Tale accordo prevede l’automazione e il telecontrollo delle paratoie dello Scolo Ladino. A firmarlo sono stati il Comune di Ferrara, il Consorzio di Bonifica Pianura e Hera spa. I termini per la realizzazione del nuovo sistema sono al centro di una convenzione che ieri ha ottenuto il via libera della Giunta comunale e che sarà sottoscritta dai tre partner. "Obiettivo dell’intervento che si vuole realizzare - spiega al Carlino l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi - è risolvere i problemi causati dall’attuale gestione promiscua e manuale delle paratoie del tratto terminale dello Scolo Ladino, che determina una difficoltosa regolazione delle quote, con un ricorrente pericolo di esondazioni durante la stagione estiva. Grazie all’automazione e al telecontrollo coordinato delle tre paratoie sarà infatti possibile aumentare la sicurezza idraulica durante le fasi di scolo. E’ un intervento atteso dai cittadini della zona". In base alla convenzione, sarà il Consorzio di Bonifica a occuparsi della realizzazione delle opere, affidando i lavori a una ditta specializzata nel settore e provvedendo alla direzione lavori e all’assistenza di cantiere. La spesa di 66mila euro ripartita in parti uguali fra i tre partner firmatari dell’accordo.