"Porotto, addio. Qui vivo meglio"

C’è chi ha lasciato la frazione per andare in città. Tra questi figura Maurizio Tonioli. "In gioventù sono cresciuto con i genitori a Porotto – racconta il suo percorso – una realtà che anche allora era servita dai mezzi di trasporto, ma poi mi sono stabilizzato in città. Qui decisamente sto molto meglio, senza nulla togliere ai territori di frazione. Ma al momento credo che non ci andrei a vivere per una serie di motivi. Credo sia necessario investire nei servizi, portare avanti progetti per far crescere questi luoghi dove ancora si respirano le nostre tradizioni. Non vanno dimenticati, sarebbe una grave perdita".