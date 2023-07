Porotto, Dal 21 Agosto Nuovo Medico Generale Convenzionato

Dal prossimo 21 agosto i locali comunali in via Ladino 24, a Porotto, potranno ospitare anche l’attività ambulatoriale della dottoressa Federica Ristè, che ha di recente ricevuto dall’azienda Usl di Ferrara l’incarico di medico generale convenzionato.

La giunta del Comune di Ferrara ha infatti autorizzato la dottoressa Alessandra Barbieri, medico di Medicina generale che già da diversi anni è concessionaria dei locali comunali dell’ex Delegazione, a condividerne l’utilizzo (in sub concessione) per usi ambulatoriali con il nuovo medico, a garanzia della completezza del servizio di assistenza medica di base per la popolazione del territorio. La dottoressa Ristè prenderà il posto della dottoressa Yondo Christine Pascale titolare di un incarico provvisorio con termine previsto sempre per il 21 agosto prossimo.