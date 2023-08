Porotto, Fondoreno e San Martino Mense scolastiche, al via le gare

Al via le gare per le nuove mense delle scuole primarie Franceschini di Porotto, Fondoreno e San Martino. Le procedure sono attive sulla piattaforma per gare telematiche del Comune di Ferrara. Si tratta di appalti integrati che uniscono, quindi, la progettazione (definitiva ed esecutiva) e i lavori. È invece in corso di assegnazione la nuova mensa della scuola Don Milani (la determina è in pubblicazione). Le scadenze dell’iter di selezione pubblica sono fissate al 7 agosto per le Franceschini e al 9 per le scuole di Fondoreno e San Martino. Scaduti i termini, entro la fine di agosto, dopo la valutazione tecnica da parte delle commissioni, vi saranno le aggiudicazioni. Nelle scorse settimane sono stati effettuati vari incontri per le scelte progettuali. Incontri che - come precisa l’assessore Dorota Kusiak - hanno unito diverse professionalità trasversali, coinvolgendo - tra gli altri - anche l’Ausl. "Vogliamo infatti - precisa l’assessore - che le nuove mense rispondano ai più alti standard qualitativi e igienico sanitari, per dare ai giovani la garanzia di ambienti e cibo salubri, con offerta di prodotti del territorio. I nuovi locali saranno inoltre pensati come spazi polifunzionali, per arricchire l’offerta didattica delle scuole". "Procediamo con determinazione anche nel piano mense - spiega l’assessore Andrea Maggi - senza alterazione del programma, non interessato dalle ridefinizioni, a livello nazionale, del Pnrr".

Nel complesso le quattro nuove mense porteranno ampliamenti alle strutture scolastiche per circa 600 metri quadrati. I nuovi spazi, con relative dotazioni, consentiranno di servire oltre 700 (706 per la precisione) pasti in due turni. Sono circa tre i milioni di euro, totali, di investimento, di cui circa 1,7 milioni di stanziamento comunale e i rimanenti di fondi del Next Generation EU.

Nel dettaglio, la riqualificazione delle refezioni delle scuole Don Milani prevede uno stanziamento complessivo di 1.060.000 euro di cui 450 mila di risorse europee e 610 mila del Comune, le Franceschini di Porotto sono finanziate con 790.000 euro complessivi, di cui 450.000 da Pnrr e 295.000 Comune, le San Martino per 550.000 euro, di cui 196.000 da Pnrr e 354mila del Comune e le Fondoreno con 560mila euro complessivi di cui 120mila euro da Pnrr e 440mila del Comune.

re. fe.