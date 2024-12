Porta a porta, . Clara ‘anticipa’ la consegna sacchi

Da stamattina comincia, a Codigoro e successivamente nelle frazioni, la distribuzione dei sacchi per la raccolta porta a porta. Si tratta della dotazione del prossimo anno per le utenze del Comune. Un anticipo per agevolare i cittadini che stanno esaurendo i sacchi, la nuova dotazione sarà disponibile anche nei punti di ritiro, coincidenti con i luoghi di stazionamento dell’Ecomobile. I punti sono: Codigoro, piazzale del Cimitero da oggi al 19 dicembre e dal 9 al 30 gennaio, solo di lunedì e il giovedì; Mezzogoro, via Bengasi, martedì 17 dicembre dalle 8 alle 12; Pontelangorino via Centro (parcheggio ufficio postale) mercoledì 18 sempre dalle 8 alle 12; Pontemaodino, via Capuzzo (parcheggio fianco strada Provinciale) domani e il venerdì successivo dalle 8 alle 9.45 mentre a Italba in via Fronte II tronco stessi giorni, ma dalle 10 alle 12.