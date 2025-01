Porta a porta, nuove modalità di ritiro sacchi

Clara informa gli utenti che a fine ottobre 2024 è cessato il servizio di distribuzione dei sacchi per la raccolta porta a porta nelle tabaccherie. Per il 2025 cambiano quindi le modalità di ritiro. Per il Comune di Cento, gli utenti potranno ritirare una dotazione standard di sacchi per la plastica e per l’umido in tutti i centri di raccolta Clara, nei principali uffici utenza e in altri punti eventualmente allestiti dai Comuni stessi. Le informazioni dettagliate sui punti di ritiro, Comune per Comune, sono disponibili sul sito www.clarambiente.it entrando nella sezione ‘Porta a porta’ e poi ‘Ritiro dotazioni’. Per Cento, il punto di ritiro è la sede di via Malamini 1, il lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. In tutti i Comuni resta come sempre possibile utilizzare, per la plastica, sacchi semitrasparenti anche non marcati Clara, di colore giallo, e per l’umido qualsiasi sacchetto biodegradabile e compostabile, compresi quelli per l’ortofrutta o le shopper di negozi e supermercati. Per maggiori informazioni si può anche contattare Clara Ambiente al numero verde 800.881.133