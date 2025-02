Porta a porta, nuovi contenitori

Da martedì 4 marzo nel centro storico di Comacchio prenderanno il via le visite a domicilio, da parte degli incaricati di Clara, per la consegna gratuita di contenitori rigidi per la raccolta del rifiuto indifferenziato e del verde ai nuclei famigliari e per l’applicazione del microchip ai contenitori già in possesso di tutte le utenze. Alle utenze domestiche sarà consegnato appunto un bidoncino per il rifiuto non riciclabile e, per chi ha giardini o spazi verdi, un bidone carrellato per la raccolta di erba e ramaglie. Sarà inoltre applicato il microchip ai contenitori per l’umido, per la carta e per il vetro già in dotazione.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche (uffici, negozi, aziende), oltre all’applicazione del microchip a tutti i contenitori in uso, è prevista la consegna del contenitore rigido per l’indifferenziato alle attività che finora hanno esposto i sacchi. Gli addetti, muniti di tesserino di riconoscimento, non saranno tenuti a entrare in casa e naturalmente non chiederanno denaro. Gli utenti non raggiunti a domicilio troveranno nella propria cassetta un avviso con le indicazioni per ricevere i contenitori (foto d’archivio).