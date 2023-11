Porta Catena e via Oroboni, controlli serrati

Nell’ambito dei controlli da parte della questura, giovedì la Polizia di Stato ha effettuato uno servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare la commissione di reati e condotte illecite. Il servizio è stato svolto nelle aree critiche della città da personale delle Volanti e da pattuglie del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna di Bologna. Le attività hanno permesso di identificare quaranta persone di cui tredici stranieri, di verificare nove autoveicoli nell’ambito di un posto di controllo. Particolare attenzione è stata dedicata alla zona di via Ortigara, via Oroboni, via Porta Catena compreso il sottomura tra viale Po e Palazzo delle Palestre.