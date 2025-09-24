Porta il cibo ai cani e viene assalita: azzannata al braccio dai Rottweiler

Ferrara, 24 settembre 2025 – Un gesto comune e quotidiano come quello di dare da mangiare ai propri cani si è tramutato in un dramma per una donna di 49 anni. I due animali, di razza Rottweiler, l’hanno infatti azzannata a un braccio, provocandole gravi ferite per le quali è stata trasportata all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverata sotto osservazione da parte dei medici. Il tutto è accaduto nella mattinata di lunedì, in un’abitazione di Massa Fiscaglia. Come ogni giorno, la malcapitata protagonista di questa vicenda si è avvicinata ai due Rottweiler per dar loro da mangiare. Nel farlo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accidentalmente pestato la zampa di uno dei due. È stata la scintilla che ha scatenato la furia. L’animale ha risposto a quell’urto in maniera aggressiva, scagliandosi contro la donna e azzannandola al braccio destro. La reazione del primo Rottweiler ha aizzato anche il secondo, il quale a sua volta le si è avventato addosso, attaccandola. Sono stati attimi concitati e di terrore per la malcapitata, che ha fatto di tutto per liberarsi e riportare faticosamente gli animali alla calma. Le conseguenze di quell’attacco sono state molto pesanti.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che si sono presi cura della donna. Il morso dei cani le ha causato una profonda ferita, dalla quale è fuoriuscito molto sangue. Dopo le prime medicazioni sul posto, la 49enne è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Cona. Dopo un passaggio in pronto soccorso è stata trattenuta in osservazione, in attesa anche di capire se sia necessario un intervento di chirurgia plastica per la ricostruzione della parte di braccio dilaniata dai cani. Sul posto sono infine intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso finalizzati in primis a valutare la sussistenza di aspetti penalmente rilevanti, poi esclusi dal momento che la 49enne era la padrona degli animali e nell’accaduto non erano state coinvolte terze persone. Quella del Rottweiler è considerata una razza di cane potenzialmente a rischio di aggressione, anche se spesso la pericolosità o meno è legata al rapporto tra l’animale e il padrone, all’educazione e alla responsabilità del proprietario, che ne deve garantire il benessere fisico e psichico, nel pieno rispetto delle normative.