Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco

Porta degli Angeli diverrà l’hub del sito Unesco. Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 250mila euro, figurano la valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso la riqualificazione della ’Porta’, l’incremento dell’accessibilità turistica e la creazione di nuove esperienze educative e culturali per cittadini e visitatori. Il progetto prevede interventi di allestimento interni, con la creazione di percorsi educativi e l’impiego di tecnologie digitali. Il Comune aveva candidato un progetto dedicato alla Porta degli Angeli, risultando tra i primi beneficiari del bando del Ministero della Cultura che finanzia interventi per la tutela e la fruizione dei siti Unesco. L’Amministrazione cofinanzierà l’intervento con una somma di circa 28 mila euro. Con questo intervento, la Porta degli Angeli (attualmente chiusa) sarà quindi aperta stabilmente al pubblico, fungendo da centro per le attività informative e culturali dedicate ai riconoscimenti Unesco di Ferrara (1995) e del Delta del Po (1999), che nel 2015 ha ottenuto anche il riconoscimento di Riserva di biosfera. Il nuovo spazio illustrerà ai visitatori lo straordinario patrimonio culturale e naturale che contraddistingue la città rinascimentale e il paesaggio del Delta, all’interno di un edificio storico di grande valore simbolico posto sulle mura nord.

Inoltre verrà realizzato un percorso di visita sviluppato sulle due sale al piano terra. Testi, immagini e video guideranno i visitatori alla scoperta dei valori culturali e ambientali che hanno portato Ferrara e il suo territorio a essere iscritti nella lista del patrimonio mondiale. La multimedialità e le tecnologie digitali offriranno una narrazione immersiva, mentre l’hub sarà integrato nei sistemi di promozione culturale e turistica della città e del territorio. Sono previste anche attività didattiche per le scuole e una formazione specifica per le guide turistiche. "Necessario – così l’assessore Marco Gulinelli – il passaggio in Consiglio per la votazione della variazione urbanistica, che consentirà la realizzazione dei servizi igienici, oggi assenti nella struttura. Si tratta di un elemento indispensabile per rendere il polo completamente fruibile da visitatori, turisti e scolaresche".