"Porta Mare, furti a raffica" I cittadini fanno squadra

di Matteo Radogna

"Vede questa grondaia, i Ladri l’hanno usata per salire al primo piano". Tocca il tubo di rame danneggiato dai delinquenti. "Adesso dovrò aggiustarla. In casa e sul tetto, del resto, ci sono altri danni". L’anziano, residente a Porta Mare è una delle vittime della raffica di furti nella zona (si parla di una decina di intrusioni), piumino, maglioncino e camicia a quadri, non nasconde la sua rabbia e non sa se parlare o meno ("Guardi c’è un comitato adesso che si occupa di tutto") mentre trascina una carriola piena di effetti personali resi inservibili dalla furia dei malviventi.

Poi, riprende a parlare come se fosse un fiume in piena: "Dopo essersi arrampicati sulla grondaia, i soliti ignoti hanno forzato la finestra del balcone e sono entrati. Abbiamo sentito dei rumori al piano di sopra e così abbiamo telefonato al 113. Sono arrivate immediatamente tre pattuglie della polizia". I malviventi però hanno mangiato la foglia: "Si sono dati alla fuga – continua –, lanciandosi dal terrazzo. Sembravano degli acrobati".

Non sono andati via a mani vuote: "Sono spariti gioielli in oro, per un valore di novemila euro, appartenenti a mia moglie", sottolinea con amarezza l’anziano. E aggiunge: "Qui in zona Porta Mare ci sono stati almeno una decina di furti durante il periodo delle feste". Un cittadino quindi ha lanciato una proposta: costituire un comitato ‘Ex Orti Estensi’ con degli obiettivi precisi per fermare il fenomeno delle razzie nelle abitazioni.

"Ho creato questo gruppo – spiega – con l’intento di ampliarlo al vicinato per creare una piccola rete di comunicazione riguardante gli spiacevoli casi di furto che sono avvenuti durante queste feste natalizie. Le idee messe in campo per ora sono: avvisare il vicinato con messaggi in buchetta ed invito ad unirsi alla chat; fare volantini da attaccare in giro e distribuire nei negozi per mettere al corrente la zona di questi eventi; chiedere al Comune più tutela in questa area della città con pattugliamenti e altre iniziative". Non solo. "Questo gruppo - prosegue il cittadino - ha lo scopo di tenerci in contatto e segnalarci anche movimenti sospetti, persone che stazionano in macchina per lunghi periodi davanti alle abitazioni (di queste andrebbe presa la targa il modello e il colore), informare il vicinato se ci è scattato l’allarme o se abbiamo subito un furto, scambiarci nomi e riferimenti di specialisti in allarmi". Un altro residente racconta la sua disavventura: "Dei miei vicini mi hanno chiesto il giorno dopo il furto, se avevano girato un film in casa mia. Cerano quattro pattuglie ferme davanti all’abitazione con le sirene e le forze dell’ordine. Stiamo davvero vivendo un incubo. Non ci sentiamo sicuri".