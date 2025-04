"Portai all’asciutto tenendolo sulle spalle un amico pescatore. Il porto di Goro si allaga ancora"

Orfeo Felisatti, 54 anni, non se lo scorda. L’acqua aveva invaso il porto di Goro e lui – con la muta di gomma – portava sulle spalle lungo la banchina allagata un collega, un pescatore che era rimasto bloccato nella sua barca nell’anno 2000 della grande piena. Il fronte d’acqua, vorticoso, era arrivato nel Delta. Qualcosa andò per il verso giusto. Il mare, come si dice in gergo, riusciva a ricevere. La piena si spense nella sacca.

Quel giorno salvò un amico? "Ma no, non ho salvato proprio nessuno. Basta guardare la foto. Semplicemente il pescatore che portavo sulle spalle aveva solo gli stivali di gomma, stivali che arrivavano poco sotto il ginocchio. Sarebbe finito a mollo, tutto qui. Gli ho evitato di arrivare a casa fradicio"

Eravate andati a pesca? "Sì, eravamo in barca insieme"

Sono trascorsi 25 anni, tanti. Cos’è cambiato nel porto di Goro? "Quella banchina dove noi siamo in mezzo all’acqua è stata sollevata, ci sono due gradoni adesso. Nell’altra invece non è stato fatto niente"

Qual è l’altra? "Per capirci la zona del porto dove si scaricano cozze e vongole. Quella se il mare non riceve si allaga puntualmente. E non di poco"

Cozze e vongole non le scaricate più "Già, siamo tutti a spasso. Dicono che la colpa sia stata di quella marea d’acqua dolce che si è buttata in mare con l’alluvione del 2023. Era il mese di maggio, siamo andati negli allevamenti e c’erano solo gusci. Vongole addio, abbiamo trovato tutti quei granchi"

Non li avevate mai visti? "Sono nella sacca da anni. C’era qualcuno che li proponeva anche nel menù. Poca roba, giusto per soddisfare la curiosità del palato. Poi è arrivata l’invasione. Ormai il mare è roba loro"

Non solo i granchi "Stiamo provando a seminare in altre zone, in allevamenti protetti da reti e reti. E abbiamo visto cosa è successo"

Cosa? "Si è abbassata la marea, le vongole sono rimaste sotto una spanna d’acqua. Le anatre hanno banchettato. C’è chi ha perso migliaia di euro"

Adesso c’è un bel sole "Non è un bel tempo per i pescatori"

Che vuol dire? "I granchi quando sale la temperatura appaiono a migliaia. Belli grandi, tutto in una volta".

m. b.