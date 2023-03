Portata del Po ai minimi "È a un terzo della media, possibili i razionamenti"

Il dato più preoccupante riguarda la ‘portata’ del fiume Po. Il mese scorso ha toccato i minimi storici. Ancora peggio di febbraio 2022 quando il fenomeno della crisi idrica ha iniziato ad assumere un rilievo allarmante. "Attualmente – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni – la portata dal Po a Pontelagoscuro è un terzo rispetto alla media registrata in questo periodo negli ultimi quindici anni. In termini numerici significa che attualmente la portata è di 600 metri cubi d’acqua al secondo a fronte di una ‘normalità’ di 1.500 metri cubi al secondo". Il quadro, dunque, è piuttosto complesso nella nostra provincia. Si allunga, dunque, l’ombra dei razionamenti. Ma se per quelli ‘civili’ le complicazioni dovrebbero essere di lieve entità, per l’agricoltura le incognite si addensano. "Le stime più verosimili sull’evoluzione della situazione siccitosa le potremo fare con precisione alla fine di giugno – analizza Calderoni – tuttavia, allo stato, se non dovesse piovere l’ipotesi di razionamenti d’acqua per l’utilizzo agricolo potrebbero diventare concrete". Peraltro l’aspetto più devastante è "l’effetto moltiplicatore di questa situazione". Sì, perché "la siccità di quest’anno arriva in continuità con un lungo periodo di crisi idrica lo scorso anno". A ogni modo, a meno che il Po non venga prosciugato del tutto, sull’utilizzo di acqua per le abitazioni non dovrebbero esserci problemi. Anche se "una grossa criticità potrebbe causarla la risalita del cuneo salino nella centrale di Serravalle". Occhi puntati, dunque, sull’iniziativa del Governo che ha deciso di "istituire una cabina di regia sulla siccità: sarà importante che un commissario abbia poteri decisionali e organizzativi su come gestire l’emergenza". Anche perché ci potrebbe essere la necessità di prelevare acqua dai laghi, anche se la situazione non sembra essere particolarmente felice anche nei bacini chiusi. Stando agli ultimi rilievi fatti da Cer e Anbi sulla falda emiliano-romagnola emerge che a Ferrara manchi il 35% della risorsa idrica nella falda freatica. "Anche se dovesse cadere un grande quantitativo di pioggia da qui ai mesi estivi – spiega Francesco Vincenzi, presidente di Anbi – la situazione siccitosa non sarebbe comunque risolta. Attualmente manca il 69% dell’acqua che sarebbe dovuta cadere nel corso dell’intero anno". La situazione delle falde – che indica come la provincia più colpita sia Reggio Emilia (-80% di acqua) – "mostra come lo stato idrologico possa cambiare anche a distanza di pochi chilometri da provincia a provincia. L’auspicio è che gli ultimi apporti nevosi possano almeno facilitare l’infiltrazione delle acqua nelle conoidi delle falde, contribuendo all’innalzamento dei livello fine mese". Marzo è un mese ‘migliore’ sul versante siccità rispetto al 2022, perché le temperature si sono alzate ed è già iniziato lo scioglimento dei ghiacciai è iniziato prima.

Federico Di Bisceglie