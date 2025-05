’Porte aperte’ alla Bregoli Group. In visita anche il sindaco Saletti

Da oltre 45 anni al servizio delle imprese del territorio, leader nel settore dei carrelli elevatori e delle macchine movimento terra: è la Bregoli Group di Bondeno, cui il sindaco Simone Saletti ha fatto visita in occasione della giornata di “porte aperte” organizzata dall’impresa. "Un fiore all’occhiello di un’area territoriale molto vasta, con una clientela disseminata fra tre regioni e quattro province – è il commento di Saletti –. Ringrazio l’azienda per l’accoglienza all’interno delle loro strutture: si tratta di una realtà che ha sempre avuto un occhio di riguardo verso gli investimenti, l’espansione, l’ammodernamento tecnologico e la crescita professionale, nonché una concessionaria di eccellenza capace di offrire ai clienti prodotti e assistenza meccanica di prim’ordine".

Originariamente fondata da Roberto Bregoli nel 1979, imprenditore in azienda tutti i giorni anche a distanza di quasi mezzo secolo, dal 2012 l’impresa ha definitivamente cambiato nome diventando Bregoli Group, con la direzione della figlia del fondatore, Federica, e degli altri cinque soci Paolo, Fabrice, Letizia, Michele e Lorenzo. "Alcune di queste persone erano in azienda sin dal giorno zero – prosegue Saletti –: ex dipendenti entrati come apprendisti e ora al timone di quella che a tutti gli effetti si considera “una grande famiglia”, contando su ben 30 dipendenti".

L’impresa si estende oggi per 15mila metri quadri complessivi, garantendo ai clienti importanti servizi quali il noleggio a breve e lungo termine, l’assistenza meccanica e la vendita dei carrelli elevatori e delle macchine movimento terra di blasonati marchi quali Linde, Honda, Jcb e altri ancora. "Eventi come quello odierno di apertura al pubblico sono la giusta occasione per farsi conoscere più da vicino dalla comunità e intessere preziose relazioni sociali grazie all’aspetto conviviale della giornata particolarmente voluto dalla direzione – conclude Saletti –. Peraltro, il fondatore Roberto è stato anche uno dei promotori del gruppo di imprenditori Bondeno che Lavora, sempre in prima linea per sviluppare e accrescere il territorio non solo dal punto di vista lavorativo ma anche da quello culturale. Tanti complimenti e lunga vita alla Bregoli Group".