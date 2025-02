Porte aperte alla Casa della Salute per raccontare i servizi

Tutti attorno al Casa della Salute per il lancio del "Casa Community Lab" promosso dall’Azienda USL di Ferrara: è un tavolo che riunisce azienda sanitaria, Comune, ASP e associazioni di volontariato in campo sociale per aprire sempre di più le Case della Salute alle persone e alle associazioni, in modo che diventino Casa della Comunità per davvero. Tra i partecipanti anche il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. "Ci sono già tante idee per promuovere e avvicinare le persone ai servizi che a volte non si conoscono, e mettere sempre più in rete le energie con il volontariato che è indispensabile – sottolinea il primo cittadino - Siamo partiti con l’idea di un Open Day a primavera, che coinvolga la cittadinanza in un momento di festa e assieme conoscenza di tutto quello che si fa alla nostra Casa della Salute. Un ottimo punto di partenza! Grazie come sempre alle nostre associazioni di volontariato partecipi e attive, ad Azienda USL di Ferrara per l’invito e alla nostra ASP".