Porte aperte alla Casa di Comunità: "Ecco come funzionano i servizi"

La Casa della Comunità "Terre e Fiumi" di Copparo apre le porte alla cittadinanza per presentare e far conoscere da vicino i nuovi servizi attivi nel presidio sanitario, non solo come punto di riferimento in cui trovare risposte puntuali ai bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, ma sempre più come luogo di incontro e di condivisione sul territorio. L’incontro, in programma nel pomeriggio di oggi dalle 14.30 alle 17.30 nella sala riunioni al piano terra della struttura sanitaria, rientra nel progetto "Porte aperte della Casa di Comunità", promosso dalla Direzione del Distretto Sociosanitario Centro Nord dell’Azienda Usl di Ferrara in collaborazione con l’Unità Operativa Formazione e Processi della Docenza Integrata. L’appuntamento copparese, che sarà aperto dai saluti del sindaco del Comune di Copparo Fabrizio Pagnoni, sarà una preziosa occasione per conoscere meglio diversi nuovi servizi attivi nella struttura, come il Centro di assistenza urgenza (Cau), gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (Ifec), l’Ospedale di Comunità (Osco), la Psicologia di Comunità e la Fisioterapia Territoriale, oltre al Punto Unico di Accesso (Pua) presentato dall’Assp Terre e Fiumi Copparo. Gli eventi sono pensati come momenti di confronto con Associazioni, referenti del Terzo Settore e componenti dei Comitati Consultivi Misti (Ccm) in qualità di portatori d’interesse dei cittadini per approfondire con loro le molteplici funzioni svolte dalle Case della Comunità, ma sono naturalmente aperti a tutti i cittadini interessati a scoprire da vicino questo modello organizzativo per l’assistenza di prossimità e il potenziamento della sanità territoriale. Da parte dell’Azienda Usl di Ferrara viene rivolto alla cittadinanza un invito a partecipare, per far conoscere meglio i servizi offerti all’interno del presidio sanitario. Come detto, l’iniziativa copparese si inserisce in un ciclo di incontri che ha già riscosso grande interesse e partecipazione nel primo appuntamento che si è tenuto il 5 febbraio in Cittadella S. Rocco a Ferrara, dove i professionisti e le professioniste delle Aziende Sanitarie ferraresi hanno illustrato il funzionamento e le peculiarità dei servizi attivi nelle Case di Comunità, con l’obiettivo di consolidare la consapevolezza sulle opportunità di assistenza presenti e quindi di orientarsi meglio fra i vari servizi, sempre più in stretta integrazione con i servizi sociosanitari come in quell’occasione sottolineato dall’assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti.

