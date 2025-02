Porte aperte alla Casa di Comunità: presentati i nuovi servizi

Ha visto un’ampia e attiva partecipazione di cittadini, l’incontro organizzato mercoledì scorso alla Casa della Comunità "Terre e Fiumi" per presentare i nuovi servizi offerti e le opportunità sanitarie e sociosanitarie disponibili per la popolazione. L’evento, promosso dalla direzione del Distretto sociosanitario Centro Nord dell’Azienda Usl di Ferrara, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino le iniziative sanitarie e socio-sanitarie volte a migliorare l’accesso alle cure.

Dopo l’apertura dei lavori affidata al sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, sindaco del Comune di Copparo, e ai vertici della Direzione – tra cui la direttrice del Distretto Sanitario Centro-Nord Marilena Bacilieri, il direttore del Dipartimento Cure Primarie Franco Romagnoni, e la dirigente del Dipartimento assistenziale tecnico riabilitativo della Prevenzione e del Sociale - Distretto Sanitario Centro Nord Margherita Spatola – sono seguiti diversi interventi a cura di esperti.

La direttrice facente funzione dell’Unità Cure Primarie Carlotta Serenelli ha illustrato le funzioni della Casa della Comunità e del Cau (Centro assistenza urgenza), mentre la responsabile organizzativa della Casa della Comunità Francesca Bonsi ha approfondito il ruolo della struttura nel contesto locale.

Beatrice Del Bianco, coordinatrice del Modulo organizzativo riabilitazione Distretto Centro Nord - Unità Medicina Riabilitativa Territoriale Ausl Ferrara, si è soffermata sull’importanza della riabilitazione territoriale, mentre Rachele Nanni, direttrice Unità Psicologia Clinica e di Comunità, e Cristina Meneghini, responsabile Unità Psicologia Cure Primarie, hanno parlato del ruolo della psicologia di comunità.

Si è discusso inoltre dell’Ospedale di Comunità, con l’intervento di Francesca Bonsi, e del Punto Unico di Accesso, illustrato da Norma Bellini, direttrice generale Assp "Terre e Fiumi".