Porte aperte per le famiglie all’ippodromo. Una domenica aspettando la stagione delle gare

Domenica prossima apertura straordinaria all’Ippodromo Cesare Fiaschi di Ferrara con una giornata pensata per coinvolgere e far divertire tutte le famiglie. In attesa dell’inaugurazione della stagione di trotto 2024, che quest’anno vedrà in calendario 6 convegni di corse (2 in più rispetto agli scorsi anni) la A.T.I. Nuovo Ippodromo di Ferrara, che ha in gestione l’impianto, organizza una giornata di “porte aperte” a partire dalla 9 di mattina fino al tramonto. Ricchissimo il programma: la mattina spazio agli allievi dei Centri Equestri che si sfideranno in gare di gimkana, dressage e salto ostacoli con la disputa del Trofeo Città di Ferrara.