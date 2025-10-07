Porte Aperte per l’Europa. Incontri e workshop

Dal Brasile a Ferrara per una tre giorni di connessione imprenditoriale e crescita internazionale. Arriva ‘Porte Aperte per l’Europa’ in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre con convegni ed eventi espositivi nell’Imbarcadero del Castello estense e cene di gala a Palazzo Roverella. Un evento esclusivo dedicato a fare conoscere le eccellenze e a mettere in rete gli imprenditori per favorire l’internazionalizzazione delle imprese brasiliane nel mercato europeo e delle aziende europee interessate a entrare ed espandersi nel mercato brasiliano, promuovendo connessioni strategiche e ampliando le opportunità commerciali.

L’iniziativa è stata illustrata ieri con gli interventi dell’assessore ai Gemellaggi e alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli, del direttore organizzativo evento ’Pape 2025’ Roberto Barabani, dell’ideatrice dell’evento Karusa Ferreira Leitao, del vice presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni e del pianista e compositore brasiliano che vive a Ferrara Marcelo Cesena. "Confrontarsi con imprese internazionali ha un’indubbia ricaduta positiva sul nostro territorio - afferma l’assessore Scaramagli - stimola innovazione, legami culturali, economici e politici tra i Paesi, riduce le barriere e incentiva l’integrazione".

Con il patrocinio istituzionale del Comune di Ferrara, l’evento ‘Porte Aperte all’Europa’ arriva alla sua terza edizione scegliendo proprio la città estense come polo strategico culturale e cuore pulsante dell’intera esperienza: dopo la prima edizione a Tropea e la seconda edizione a Riccione. Come spiega afferma il direttore organizzativo Roberto Barabani "volevamo proporre agli imprenditori brasiliani un’esperienza culturale a contatto con la storia, la cultura e l’enogastronomia, e Ferrara offre un perfetto connubio in tal senso".

Durante i tre giorni a Ferrara, il ‘Pape 2025’ riunirà imprenditori, investitori e specialisti in un programma immersivo con workshop, conferenze, networking e cena di gala. Un’opportunità per esplorare trend globali, affrontare sfide del mercato europeo e creare connessioni strategiche per l’espansione del business. Destinato a imprenditori e decisori interessati a espandere le attività tra Europa e Brasile, l’evento sarà bilingue (portoghese e italiano). Tre i luoghi simbolici in cui Ferrara accoglierà i partecipanti: l’Imbarcadero del Castello Estense (largo Castello 1 , Ferrara) dove si terranno il workshop e la conferenza, Palazzo Roverella (corso Giovecca 47, Ferrara) sede della Cena di Gala e l’Hotel Touring. Per info sambatellaitalyschool@gmail.com