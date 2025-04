Porticati, ciclabile e impianti sportivi. Il centro rigenerato con 5 milioni

Dare la meritata visibilità e la giusta valorizzazione del Loggiato dei Cappuccini per tutti coloro che percorrono Via Spina, per entrare in Comacchio. E ancora, collegare meglio, e in modo sostenibile, la città con un percorso pedonale sulla sommità dell’argine che parte dalla zona Darsena. A ciò si aggiunge la realizzazione di nuovi impianti sportivi e significative migliorie per quelli già esistenti. Questi sono gli obiettivi dell’appalto dei lavori denominato "Rigenerazione urbana Comacchio", finanziato con fondi del Pnrr per 5 milioni di euro, che riguarda interventi in corso nell’area compresa tra via Spina e il Loggiato dei Cappuccini e alla Cittadella dello Sport.

"Aver intercettato questo finanziamento Pnrr costituisce un altro momento fondamentale della nostra programmazione dei lavori pubblici – sottolinea il sindaco Pierluigi Negri –, in linea con l’impegno preso di riqualificare il territorio. L’obiettivo è fornire nuovi servizi, in termini sia di mobilità sostenibile che di riduzione del degrado".

L’appalto prevede interventi nel campo sportivo "Ider Carli" che sarà ristrutturato e dotato di nuovi spogliatoi e locali per vari usi (magazzino, ufficio, ecc...). Le aree adiacenti al campo sportivo, quella su via Spina e quella su cui sorgeva la scuola - recentemente demolita secondo le indicazioni di una perizia statica del 2011 –, saranno invece adibite a parco pubblico e parcheggio. La demolizione dell’ex scuola, insieme ai lavori di abbassamento del muro di cinta del campo sportivo, consentono tra l’altro la valorizzazione, dopo oltre 60 anni, della vista del Loggiato, che sarà oggetto del ripristino della copertura e dell’illuminazione, secondo quanto convenuto con la Soprintendenza.

All’estremità opposta della città, hanno preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi dello stadio "Raibosola" per le discipline del calcio e dell’atletica leggera, nonché dello skate park, che sarà ampliato e illuminato. Lo stesso stadio "Raibosola" sarà oggetto di interventi, come il rifacimento della pista d’atletica.

Il progetto di rigenerazione urbana prevede anche lavori di collegamento delle due estremità della città, tramite un percorso per pedoni che dalla zona dei Cappuccini si svilupperà sull’argine del Canale navigabile, affiancando il ponte San Pietro e il circolo nautico Anmi, fino appunto alla Cittadella dello sport.

Valerio Franzoni