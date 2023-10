Portieri e guardiani per il settore fiduciari

Al centro dell’impiego di Ferrara una società di servizi e sicurezza non armata ricerca tra i 5 e 10 risorse ambosessi per le zone di Ferrara, Ravenna, Bologna, Rimini e Forlì Cesena, tutti da inserire nel settore dei servizi fiduciari. Nello specifico per impieghi come portierato, guardiania, supermercati e fiere. Le caratteristiche richieste è quella di una preferibile esperienza nel settore. Inoltre, dovranno essere in possesso del corso di antincendio e primo soccorso, con possibilità di una formazione specifica a carico dell’azienda. Indispensabile siano automuniti. L’azienda richiede una capacità di contatto con il pubblico, oltre una conoscenza scolastica della lingua inglese, conoscenza di base del pacchetto office di Windows. Il luogo di lavoro sarà in Comuni diversi dell’Emilia-Romagna. Contratto intermittente, l’orario di lavoro anche nei festivi e notturni.