"Porto Canale, fondi regionali disponibili da anni"

Ancora reazioni politiche sul tema dell’insabbiamento del Portocanale di Porto Garibaldi. E ieri l’onorevole di Fd’I ha risposto al segretario del Pd lagunare Farinelli. "Un bel tacer non fu mai scritto – dice Malaguti – recita un vecchio proverbio, e ancora una volta Farinelli, segretario Pd di Comacchio, non perde l’occasione per esibire il suo stato confusionale. Sul problema dell’insabbiamento del Portocanale di Porto Garibaldi, infatti, critica l’intervento di Fratelli d’Italia in cui, riportando quanto affermato dal consigliere regionale Paolo Calvano – suo collega di partito – si chiedeva ragione di fondi per dragare stanziati dalla regione e non spesi dall’amministrazione comunale. Poi, in conclusione delle sue affermazioni, lo stesso Farinelli auspica che serve un intervento immediato a tutela dei pescatori. Considerando quindi che sostanzialmente stiamo dicendo le stesse cose, e che in questa vicenda le attenzioni, di qualunque colore politico siano, dovrebbero essere rivolte esclusivamente ai lavoratori del comparto pesca, c’era davvero bisogno di insinuare motivazioni elettorali su quanto affermato dagli esponenti di FdI, o la vera speculazione politica l’ha fatta proprio ora con la sua replica il segretario locale del Pd?". A stretto giro ha replicato anche il consigliere regionale Dem, Paolo Calvano.

"Alla luce delle dichiarazioni provenienti dall’amministrazione comunale di Comacchio e, in precedenza, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella, ritengo doveroso ribadire con chiarezza che i contributi a cui si fa riferimento erogati dalla Regione al Comune di Comacchio, relativi ai dragaggi e agli interventi infrastrutturali per il Porto Canale, ammontano complessivamente a 1.019.000 euro, una somma destinata esclusivamente agli interventi nel territorio comacchiese. Ho ritenuto necessaria questa precisazione per garantire la massima trasparenza e assicurare una corretta informazione nei confronti della cittadinanza. Per la Regione Emilia-Romagna, l’obiettivo resta sempre quello di collaborare per risolvere i problemi e dare risposte concrete al comparto della pesca, della contrapposizione politica i pescatori non sanno che farsene".