Porto, carnevale buona la prima. "Bravi i volontari"

Buona la prima a Portomaggiore del Gran Carnevale Portuense. Domenica scorsa il centro era gremito di gente per la prima uscita, con centinaia di persone. Per la gioia di tutti i bambini di ogni età si replica domenica prossima 26 febbraio. La manifestazione è giunta alla trentasettesima edizione ed è organizzata come sempre dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, Pro Loco e amministrazione comunale. Sfileranno nelle vie del centro portuense due carri allegorici, con un ricco gettito di caramelle, giocattoli e pupazzi colorati. In piazza Papa Giovanni XXIII il comitato organizzatore proporrà spettacoli e animazione per i bambini, un baby luna park e un punto di ristoro, uno stand gastronomico con le specialità ferraresi di carnevale. Sul palco allestito davanti al teatro Smeraldo ci sarà consueta edizione della "Mascherina d’oro", con ricchi premi che saranno assegnati ai bambini che hanno sfoggiato l’abbigliamento più originale. All’interno e davanti all’ingresso del teatro la Parrocchia ha allestito un mercatino dove poter fare acquisti d’occasione. "Il ritorno di questa tradizione così attesa da tutti i bimbi e le bimbe di Portomaggiore è riuscito perfettamente, aiutato da un pomeriggio quasi primaverile – commenta il sindaco Dario Bernardi - Di questo come sempre vanno ringraziati di cuore tutti i volontari che in sintonia con l’amministrazione e in particolare con l’assessore Gianluca Roma, hanno lavorato sodo nelle scorse settimane: la Parrocchia di Santa Maria Assunta innanzitutto, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo; la Pro Loco, Radio Club e ANC, che hanno garantito che tutto si svolgesse in sicurezza e tranquillità".