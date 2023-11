"Porto Garibaldi, interventi per la difesa a mare"

"Conoscere lo stato della progettazione e le tempistiche di realizzazione della difesa a mare del porto di Porto Garibaldi". È questa la richiesta contenuta nell’interrogazione orale (che sarà affrontata dalla competente commissione assembleare), presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Marco Fabbri. Un atto ispettivo che fa seguito ad una analoga interrogazione che lo stesso consigliere regionale aveva presentato nell’aprile 2020. Nella precedente interrogazione, Fabbri aveva trasmesso "le richieste indirizzate negli ultimi anni da parte del comune di Comacchio, degli operatori della pesca, del diporto e delle associazioni di categoria circa le problematiche legate all’imboccatura del portocanale di Porto Garibaldi", poiché "anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, si è registrato, a partire dall’anno 2013, un progressivo aggravamento delle condizioni legate al moto ondoso che hanno provocato anche alcuni episodi di fuoriuscita dell’acqua". A fronte delle azioni compiute dalla Provincia di Ferrara, ente gestore dell’idrovia, che "seppur risolvendo in parte il problema del moto ondoso, ha incrementato l’accumulo di sabbia a ridosso dell’ingresso del porto", Fabbri registra come ad oggi "l’opera di difesa a mare non è mai stata realizzata". Sottolineando poi le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Andrea Corsini, secondo il quale l’infrastruttura già durante il corso del 2020 avrebbe dovuto registrare "un primo approfondimento interno, con la struttura operativa dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che materialmente porterà avanti gli appalti, sulle possibili soluzioni progettuali, al fine di mettere in campo, per il prossimo anno, la reiscrizione della quota di avanzo necessaria a realizzarlo", Fabbri chiede un aggiornamento sia sullo stato della progettazione che sulle tempistiche di realizzazione dell’opera di difesa a mare del porto nella località comacchiese.