Porto Garibaldi, offerte di lavoro. Figure professionali e il mercato

Al Centro Informagiovani del Comune di Comacchio con sede in via Teano a Porto Garibaldi, il 16 gennaio dalle 10 alle 12.30 torna l’appuntamento con i "Recruiting day" volti a far incontrare domanda e offerta di lavoro, realizzati in collaborazione con le Agenzie per il lavoro della provincia di Ferrara. Il 16 gennaio sarà presente l’agenzia Ali Lavoro, per selezionare candidati ai seguenti impieghi: sarto prototipista e responsabile di produzione - Settore moda zona Codigoro; idraulico junior; saldatore; tornitore macchine utensili e cnc; assemblatore di carpenteria. I profili sono sempre rivolti ad ambo i sessi. Come sempre, per partecipare basterà inviare una e-mail con oggetto ‘Recruiting day + nome e cognome’ all’indirizzo informagiovani@comune.comacchio.fe.it.