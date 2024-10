"Porto la mia solidarietà"

Elvio Perelli ha lavorato per trentacinque anni nello stabilimento Berco. È stato anche componente della Rsu, nonché segretario provinciale della Fiom Cgil: vent’anni di esperienza nel sindacato. E ieri mattina ha voluto essere presente davanti alla portineria dell’azienda per portare la propria solidarietà a lavoratrici e lavoratori. "Questa situazione non è un fulmine a cielo sereno, purtroppo devo dire che ce l’aspettavamo – commenta Elvio Perelli –. Dal 2008, il personale si è più che dimezzato. Le cause sono molte, non soltanto la preoccupante situazione internazionale". Come i dipendenti riuniti sulla strada che costeggia lo stabilimento, anche Perelli ha ascoltato con interesse le parole del sindacato.

Una questione che interessa tutta la comunità.