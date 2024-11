"Porto sempre con me il cinema e la sua storia"

Elisabetta Sgarbi oggi, al Kinemax di Gorizia, riceve il premio alla cultura cinematografica nell’ambito del 43° premio internazionale “Sergio Amidei”. Elisabetta Sgarbi, figura di spicco nel panorama culturale italiano, sarà insignita del Premio alla Cultura Cinematografica in uno speciale appuntamento del 43° premio internazionale “Sergio Amidei” oggi, alle 20, presso il Kinemax di Gorizia.

Questo prestigioso riconoscimento celebra il suo straordinario contributo alla valorizzazione del cinema come espressione artistica e strumento di riflessione culturale. Studiosa e fine intellettuale, nel corso della sua carriera artistica Elisabetta Sgarbi ha diretto numerosi film, l’ultimo dei quali presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma, “L’isola degli idealisti”.

Negli anni ha diretto anche tre film che il Premio ha intitolato “Trilogia del Nostro Territorio” e che verranno proiettati lo stesso 30 novembre: “I nomi del Signor Sulčič”, “L’altrove più vicino: Un viaggio in Slovenia” e “Il viaggio della signorina Vila”. Tutti e tre i titoli verranno riproposti con ingresso gratuito nella giornata di oggi . In serata, alle 20, Sgarbi verrà accolta e premiata al Kinemax. Al Premio seguirà un dialogo con il giornalista Paolo Polesini e la scrittrice, critica letteraria e politica italiana di lingua slovena Tatjana Rojc, professionalmente vicina a Sgarbi nel suo ruolo di editrice e letterata. "Sono particolarmente onorata che il nome di Sergio Amidei sia in qualche modo associato alla mia vita professionale e artistica. Amidei è stato artefice di capolavori assoluti che hanno fatto la storia della cultura – ha dichiarato Elisabetta Sgarbi – e hanno inciso profondamente nella mia formazione: Roma città aperta, Sciuscià, Paisà, Il generale della Rovere, solo per citarne una minima, seppure fondamentale, parte. Nel mio lavoro ho sempre cercato di portare con me il cinema e la sua storia, di esaltarne la magia e il sortilegio, ma anche la centralità nella vita economica e sociale e culturale italiana. E, nel nome di Amidei, torno anche a Gorizia e a Trieste, città su cui molto ho lavorato". Il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura ‘Sergio Amidei’ è un palcoscenico di proiezioni, incontri, approfondimenti, diffusione della cultura cinematografica internazionale.

Il 43° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” si è tenuto a Gorizia dall’11 al 17 luglio ed è stato organizzato dall’Associazione culturale “Sergio Amidei”, dal Dams - Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste, e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, co – organizzato con Comune di Gorizia e Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, con il patrocinio della Federazione Italiana Cinema d’Essai Fice, di Agis Tre Venezie, Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) e Associazione 100autori. Elisabetta Sgarbi, dopo 25 anni come editor e direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è direttore generale e direttore editoriale.