Porto turistico, ecco le house boat "Saranno due e con tutti i comfort"

Il porto turistico Marina degli Estensi è tornato in mostra al grande pubblico alla Vakantiebeurs di Utrecht, la più grande fiera turistica dei Paesi Bassi che è tenuta dall’11 al 15 gennaio, per incontrare operatori e pubblico che sta programmando le sempre tanto attese vacanze estive. "Il 2023 si apre con grandi novità per il Marina degli Estensi, il porto turistico comacchiese che conta 300 ormeggi e che storicamente soddisfa i naviganti residenziali o in transito che scelgono la nostra costa – spiegano in una nota dal Marina -".

E ancora: "Prima grande novità è la posa di due nuove House Boat fornite di tutti i comfort, ampliando l’offerta turistica della struttura offrendo un’esperienza unica fra terra ed acqua. Un connubio fra funzionalità e gradevolezza che permetterà agli ospiti di scegliere fra relax o avventura nel Parco del Delta del Po, di vivere le sensazioni della vita in barca con i comfort della propria abitazione. Il risveglio fra le drizze, il profumo del mare e la plancia sui riflessi dell’acqua completeranno una incantevole esperienza".

Maggiore scelta di ospitalità ma, anche migliori servizi con la nuova piscina a sfioro immersa in 4000 metri quadrati di area verde e la cornice del porto turistico: "Servita da ombrelloni e lettini – proseguono dal porto turistico di Lido degli Estensi - permetterà di vivere a pieno la propria giornata come in un resort, scegliendo fra relax, attività di fitness o sorseggiare freschi cocktail. L’area relax ospita un leggero chiosco che strizza l’occhio alla modernità con proposte di thai food al fianco delle più classiche pietanze della ristorazione del marina club. Tanti nuovi servizi e la possibilità di viverli per eventi privati, feste di matrimonio o ricorrenze, con un servizio dedicato per ogni esigenza".

Per questo è stata colta la prima opportunità di promuoversi al grande pubblico all’interno della Vakantiebeurs, la più grande fiera turistica dei Paesi Bassi: "La promozione – conclude la nota - si arricchisce con il meraviglioso territorio deltizio, in cui si promuovono nuove escursioni ed esperienze, le accoglienti spiagge, la vivacità dei Sette lidi e il fascino di Comacchio, senza dimenticare il sempre ricercatissimo italian food". Per maggiori informazioni è possibile visitare il nuovo sito www.marinaestensi.it.

Valerio Franzoni