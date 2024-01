Portocanale, dragaggio della foce

È stato pubblicato in questi giorni, sul sito del Parco del Delta del Po, il nulla osta dell’Ente all’intervento richiesto dal Comune di Comacchio per il dragaggio della foce del porto canale di Porto Garibaldi. Il progetto, ideato dall’amministrazione comunale e ricompreso tra gli interventi urgenti di protezione civile finanziati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio di Comacchio, prevede la rimozione di sabbia e materiale che ostruiscono l’accesso del portocanale, creando situazioni di criticità alle imbarcazioni che lo attraversano. Per l’operazione, la Regione ha messo a disposizione risorse per 800mila euro. Un intervento urgente, come emerso durante una recente seduta del Consiglio comunale.