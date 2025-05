Portomaggiore brilla. Con la prof Valentina

I giovani cronisti della classe 3C dell’istituto comprensivo Bernagozzi di Portomaggiore hanno partecipato nei giorni scorsi alla nostra iniziativa con una pagina molto interessante, gli articoli su ’La de-estinzione del metalupo’ e ’L’affascinante storia della pecora Dolly’. Il progetto è stato diretto e seguito esclusivamente dalla professoressa Valentina Sergio, docente di matematica e scienze. L’insegnante ha saputo coinvolgere i ragazzi in questa bella esperienza che si chiude oggi. Nei prossimi giorni pubblicheremo comunque la pagine che sono arrivate in extremis, dando il dovuto risalto al lavoro dei cronisti in erba.