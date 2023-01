Portomaggiore cede il titolo di A3 di volley a Bologna

Proprio nell’anno che vede la nazionale di volley tornare sul trono mondiale battendo in finale la Polonia, la nostra provincia scompare dai campionati principali di pallavolo. Certo, i tempi di Conad e Yahoo restano lontani anni luce, ma la serie A3 che la Sama Portomaggiore si era brillantemente conquistata e meritata sul campo era un vanto per la comunità portuense e un’occasione per tutti gli appassionati della provincia. In estate però, per problemi economici e di sponsor, tutto svanisce da un momento all’altro ed il titolo della Sama, assieme anche a staff (nella foto il tecnico Marzola) e parte della squadra, vengono ceduti a Bologna, retrocessa sul campo. Uno smacco per il territorio e una perdita importante, dato che ora la prima realtà maschile è la serie C della 4 Torri, con i suoi giovani.