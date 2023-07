Portomaggiore celebra la prima unione civile tra donne

Venerdì scorso il sindaco Dario Bernardi ha celebrato la prima unione civile nel Comune di Portomaggiore, quella di Enza e Deborah. "Un momento emozionante per loro, ma davvero molto significativo anche per me e per tutti noi. Congratulazioni ragazze e, di cuore, buona vita!", è stato il commento entusiasta del primo cittadino, salutato sul web da centinaia di condivisioni. Ad Argenta il ghiaccio era stato rotto da una coppia gay formata da due uomini, a Portomaggiore una coppia lesbica, due belle ragazze, una bionda e una mora. Le unioni civili sono state sdoganate dunque anche a Portomaggiore, un legame benedetto di recente da papa Francesco: "Le persone omosessuali – aveva detto il Santo Padre – sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo". Le parole del papa arrivano dopo un lungo percorso della Chiesa in merito.