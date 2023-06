Portomaggiore, Consegna dei Contenitori Rigidi per la Raccolta dei Rifiuti, Cambiano le Giornate di Raccolta

Al via la consegna dei contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti, cambiano anche le giornate di raccolta: attenzione ai nuovi calendari. Nei prossimi giorni Clara inizierà l’attività di consegna a domicilio a tutte le utenze del comune di Portomaggiore dei contenitori rigidi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti al posto degli attuali sacchi. L’operazione ha l’obiettivo di migliorare l’igiene, il decoro urbano e la qualità del servizio per i cittadini, aumentando nel contempo gli standard di sicurezza sul lavoro per gli operatori. Il possesso dei nuovi contenitori non determinerà modifiche nel sistema di calcolo della tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è prevista la consegna di mastelli e bidoni carrellati (tutti dotati di microchip) per il rifiuto non riciclabile, per la carta e per il verde, e l’applicazione del microchip ai contenitori per l’umido.