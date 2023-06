’Portomaggiore Estate’, un ricco programma

Si scaldano i motori di "Portomaggiorestate", il programma che mette insieme tutti gli eventi estivi grazie alla collaborazione della Pro Loco e delle associazioni del territorio. Musica, buon cibo, convivialità, divertimento, cinema, sono solo alcune delle proposte che terranno compagnia a tutte le persone che non avranno che da scegliere all’interno del programma. Come sempre ci sarà l’appuntamento con Verginese in Musica, che coprirà cinque serate con un programma ricco ed eterogeneo a partire da mercoledì 5 luglio fino a mercoledì 2 agosto. Dopo il successo dello scorso anno è confermato anche il Cinemino nel cortile di Palazzo Gulinelli per i quattro martedì del mese di luglio. Da segnalare gli appuntamenti dedicati alla solidarietà per le popolazioni colpite dall’alluvione: mercoledì 21 giugno nel parco Giulio Colombani, giovedì 22 giugno nel Centro L’Olmo.