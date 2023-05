Portomaggiore, mondo agricolo e volontariato uniti nella festa

Conto alla rovescia a Portomaggiore per la Festa dell’Agricoltura e del Volontariato, giunta all’undicesima edizione, che si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio, seconda per importanza solo all’Antica Fiera. "E’ ormai entrata nel calendario portuense degli appuntamenti – evidenzia il sindaco Dario Barbieri - e fa riferimento a due punti di forza della vita della nostra cittadina: il mondo agricolo e quello del volontariato. Un grosso ringraziamento a Pro Loco che ne coordina l’organizzazione, al Centro Servizi Volontariato, a tutte le associazioni di categoria coinvolte, oltre ai volontari delle frazioni e agli agricoltori portuensi che, dopo la bella esperienza dell’anno scorso, cureranno lo stand gastronomico assieme. La grande novità di quest’anno è il patrocinio della Regione Emilia-Romagna sulla manifestazione, che ci rende orgogliosi". "Il patrocinio regionale – interviene il consigliere regionale Marcella Zappaterra - è un punto di partenza per una collaborazione forte, in modo da strutturare ancora di più e promuovere una manifestazione che si sta sempre più consolidando ormai da anni". Secondo l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti, sarà un’edizione da ricordare: "Quest’anno la presenza dei loro associati è particolarmente importante. Contiamo, infatti, circa 15 espositori del territorio e dei comuni limitrofi. Un numero in aumento, segnale che questa manifestazione desta sempre più interesse. Mi preme sottolineare due novità di quest’anno: la visita al bambuseto di Ripapersico, piantagione innovativa, e la collaborazione con l’Assotartufai di Ferrara, che terrà un convegno e una gara di ricerca del tartufo con cani nel parco Colombani." L’assessore all’Associazionismo Gianluca Roma porta l’attenzione al numero di associazioni iscritte alla Festa: "Per quello che riguarda il volontariato in questa edizione ci saranno oltre 25 associazioni che, coordinate da CSV Terre estensi, saranno presenti con il proprio gazebo informativo in piazza Umberto I. Per la parte degli spettacoli, quelli principali ci saranno sabato 13 maggio, alle 21, le "Mosche di velluto grigio" (folk irlandese); domenica 14 si comincerà alle 19,30 con gli insegnanti della "Scuola di musica Mafalda Favero, per poi concludere alle 21 con i "The fresh finferleys", tutti in Piazza Umberto I.

Franco Vanini