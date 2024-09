Portomaggiore partecipa al Festival All Around, protagonisti i disegni

PORTOMAGGIORE

La biblioteca di Portomaggiore anche quest’anno è nel programma del Festival del Disegno All Around organizzato da Fabriano in tutta Italia. Il Festival All Around è il Festival del disegno più grande del mondo, coinvolge associazioni, enti, scuole, musei, biblioteche di tutta Italia che si terrà in tutta Italia fino al 13 ottobre. Vista la partecipazione delle precedenti edizioni, quest’anno la biblioteca proporrà un vero e proprio Festival dedicato al disegno con quattro appuntamenti da non perdere. Si partirà sabato prossimo, alle 10.30 con il laboratorio "Hai la valigia pronta?", un laboratorio di collage in cui le bambine ed i bambini costruiranno cinque oggetti da mettere in valigia per partire e cambiare paese. Dal 23 al 28 settembre invece verrà costruito "Il disegno più lungo del mondo". Per una settimana a disposizione di tutti gli utenti di ogni fascia d’età verrà allestito uno spazio in cui disegnare liberamente. Sabato 5 ottobre alle 10.30 protagonista del laboratorio "Quante casette" sarà il 3D. Obiettivo sarà infatti costruire tante casette colorate. A chiudere il Festival giovedì 10 ottobre alle 17 un laboratorio per imparare a disegnare gli animali con diverse tecniche. Tutte le attività saranno ad ingresso gratuito con prenotazione per gestire al meglio i partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare in Biblioteca negli orari di apertura (dal lunedì al sabato 9 – 13, dal lunedì al venerdì 9 – 13 e 14.30 – 18.30) al numero 0532 323246.