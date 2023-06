’Portomaggiore Solidale’, boom di adesioni alla raccolta per sostenere la Romagna

Torna "Portomaggiore Solidale": nei giorni scorsi in municipio si è svolto l’incontro tra i rappresentanti della frazione di Prada, colpita dall’alluvione, e il volontariato portuense. Erano presenti Massimo Mazzotti, presidente della società sportiva U.S.Prada, Andrea Melandri, presidente del circolo Anspi Prada, e Ivan Fabbri, consigliere del circolo; hanno voluto incontrare e ringraziare le associazioni che hanno organizzato l’evento di beneficenza e l’amministrazione comunale, portando la loro diretta testimonianza di quanto accaduto e il loro ringraziamento. Massimo Mazzotti si è commosso al rivivere quei momenti: "La prima cosa è stata portare a casa la pelle. In alcuni punti del paese abbiamo avuto due metri di acqua, e con una forza impossibile da contrastare: non riuscivamo a spostarci dalle case". Per la cena solidale il grande cuore di Portomaggiore si è aperto alla solidarietà: "Abbiamo iniziato a promuovere l’iniziativa il 7 di giugno – racconta Fausto Villani, vicepresidente di Portomaggiore Ciclismo – ma l’adesione ci ha letteralmente sommerso, siamo già ben oltre le 350 persone che hanno prenotato prima del termine che avevamo indicato e penso dovremo purtroppo dire di no a qualcuno, tante associazioni si sono mosse in massa". Si è già messa in moto la macchina di "Portomaggiore Solidale" per aiutare i territori colpiti dall’alluvione in Romagna: ripercorre quanto fatto nel 2017 a favore di Castelsantangelo sul Nera, comune marchigiano colpito dal terremoto. L’amministrazione comunale con la collaborazione di Pro Loco ha deciso naturalmente di patrocinare e sostenere l’iniziativa. L’iniziativa programmata dalle associazioni portuensi è una cena per giovedì 22, al Centro dell’Olmo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la frazione di Prada.

Franco Vanini