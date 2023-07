Portomaggiore Solidale, consegnati 20 mila euro ad Argenta e Romagna

PORTOMAGGIORE

La solidarietà di Portomaggiore arriva ad Argenta e in Romagna. Consegnati domenica i fondi raccolti durante "La Romagna nel cuore", l’evento solidale ospitato nel Centro dell’Olmo. Sono stati raccolti oltre 20 mila euro, 17 mila detratte le spese: saranno utilizzati per sistemare il centro sportivo e sociale di Prada, nel Faentino, danneggiato dall’alluvione. A consegnare gli "assegni" solidali una delegazione composta da: Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, Portomaggiore Solidale - con i ciclisti della Portuense Ciclismo ASD e l’associazione Caduti da Piccoli scortati dal Moto Club di Portomaggiore - Associazione Nazionale Carabinieri e Comune di Portomaggiore con il sindaco Dario Bernardi. Per Cia-Agricoltori Italiani Ferrara erano presenti il componente del consiglio direttivo, tra i promotori della cena solidale, Gianfranco Tomasoni, e il presidente Stefano Calderoni, che ha commentato: "Voglio innanzitutto ringraziare i nostri agricoltori per aver aderito numerosi alla raccolta fondi insieme ai dipendenti e al nostro direttore Luca Simoni che ha sostenuto pienamente l’iniziativa. Una giornata che ha un significato non solo solidale ma anche sociale, perché nei momenti di difficoltà il nostro territorio riesce ad accantonare divisioni e individualismi e a riscoprire la forza della collaborazione e del sostegno reciproco". Un forte ringraziamento è arrivato anche dal sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi: "Con questa pedalata di solidarietà abbiamo consegnato ufficialmente ad Argenta e a Prada (foto) il ricavato di una iniziativa che è stata straordinaria per il risultato e la quantità di persone e associazioni che ha mobilitato. La cosa più bella è che oggi si stringe forte un legame tra due comunità. La Portomaggiore Solidale è stata ancora una volta emozionante".