"Portomaggiore: Uniti per Portomaggiore critica la ricetta regionale"

Commercio in crisi, la ricetta non è giusta. Almeno secondo Uniti per Portomaggiore. L’assessore regionale Andrea Corsini, unitamente alla consigliera regionale Marcella Zappaterra e al vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni, hanno presentato giovedì scorso in sala consiliare a Portomaggiore la nuova legge regionale sul commercio. Ma secondo "Uniti per Portomaggiore", la coalizione che raggruppa i partiti di centrodestra, la presentazione è stata deludente, soprattutto deludono le soluzioni per arginare il declino del commercio. "Ci sono o ci fanno, è stata una iniziativa beffarda – scandiscono Roberto Badolato (FdI), Massimo Contarini (Lega) e Marcello Grilanda (indipendente) - L’assessore Enrico Belletti sostiene che come amministrazione, possono fare ben poco e che tentano di rianimare il commercio del centro con ’feste di piazza’". Durante l’incontro si è parlato dei vantaggi che porta la Zona Logistica Semplificata istituita dalla Regione. Peccato però che proprio la zona ZLS non comprenda Portomaggiore, mentre Argenta e Ostellato sì.

f.v.