Portorotta, ponte chiuso al traffico per lavori "Fino a settembre"

Ha preso il via a Portorotta l’allestimento del cantiere di miglioramento strutturale e rifacimento delle barriere dei ponti sulla provinciale via delle Anime, che attraversa il centro della frazione. L’opera è ad opera della Provincia di Ferrara e della ditta incaricata. "Indicativamente fino all’inizio settembre – spiega il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – il ponte sarà chiuso al traffico veicolare per i lavori strutturali: poi si passerà al senso unico alternato fino al termine del lavoro". Una notizia che non fa certo felici i residenti: da una parte si risolve una situazione che si trascinava da sedici anni, dall’altro si profila un lungo disagio. Tant’è vero che alcune famiglie avevano fatto presente al Comune il rischio di rimanere quasi chiusi dentro, costretti a un lungo giro vizioso per andare a Portomaggiore capoluogo oppure andare alla frazione di Quartiere o alla superstrada. Il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, aveva attirato l’attenzione sul problema con un’interpellanza: "I cittadini hanno perfettamente ragione e in particolare i residenti di questa via: su questa strada da anni permangono problemi di transitabilità a causa della inadeguata manutenzione, che rende la strada in alcuni tratti al limite dalla percorribilità per la presenza di buche e avvallamenti e la conseguente polvere sollevata al passaggio degli automezzi. Una situazione che obbliga i residenti addirittura a chiudere finestre per evitare di essere invasi dalla polvere". Franco Vanini