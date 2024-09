Portuense, prima sconfitta sul campo amico

portuense

0

petroniano idea calcio

2

PORTUENSE: Cattozzo, Masu (37’st Piazzi), Gaiani, Masiero, Alberi, Sovrani (16’st Baglietti), Luciani (16’st Braghiroli), Renzi (33’st Sassoli), Melandri, Faccani, Borsetti. A disp. Lofiego, Di Masi, Cocchi, Taroni, Fantoni. All. Mariani.

PETRONIANO IDEA CALCIO: Verardi, Canè, Cuppini, Kamga, Boccalupo (1’st Pierdomenico), Francesci, Cristiani (25’st Cordoni), Ezechia, Tonelli (38’st Guerra), Maestri (1’st Reda), Bologna (23’st Fotso). A disp. Ferrari, Malagoli, Soffritti, Neri. All. Ronzani.

Arbitro: Simone Topo di Cesena.

Marcatori: 12’st Cristiani, 21’st Tonelli. Note: ammoniti Cattozzo, Masiero, Sassoli, Cristiani, Guerra e Fotso.

Prima sconfitta in campionato per i rossoneri di mister Mariani (foto), messi sotto da una matricola più affamata e determinata. Primo tempo equilibrato, con una leggera supremazia ospite, grazie a una maggiore prestanza atletica, soprattutto a centrocampo, ma non si dimentichi che la Portuense è scesa in campo rimaneggiata, con diversi giocatori in imperfette condizioni, con Fantoni e Taroni in panchina per onor di firma, ma con l’esordio del nuovo acquisto Faccani. Al 17’ Renzi crossa sul secondo palo per Faccani, il colpo di testa esce di poco. Subito dopo è il Petroniano ad andare vicino al gol con Canè, che in scivolata non trova il bersaglio da buona posizione. Al 23’ Melandri spreca la più facile delle occasioni: in contropiede si presenta davanti a Verardi, tenta il pallonetto ma il portiere non abbocca e sventa. Al 38’ Cuppini di controbalzo da posizione defilata chiama Cattozzo a una parata impegnativa. Nel secondo tempo alla prima opportunità il Petroniano va in vantaggio: Renzi perde palla in uscita, Cristiani brucia Cattozzo con un tiro violento all’incrocio. La reazione della Portuense è blanda, invece la formazione bolognese raddoppia al 21’. Alberi si addormenta in area, Tonelli gli soffia il pallone, dribbla il portiere e deposita in rete. Al 41’ altro pasticcio nell’area rossonera, Guerra ne approfitta, Cattozzo ci mette una pezza. Al 47’ la Portuense si divora il gol della bandiera con Faccani.

Franco Vanini