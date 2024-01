Posa del nuovo prato allo stadio. Portuense in ’esilio’ a Migliarino

Sarà predisposto il 18 gennaio il cantiere riguardante la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione, a disposizione del settore giovanile della Portuense ma non solo, nel centro sportivo di via Parolia, a Portomaggiore. Per decisione unilaterale del club rossonero, tutto il girone di ritorno della Portuense prima squadra, che milita in Promozione, sarà disputato nello stadio di Migliarino, a 16 chilometri della cittadina. Da notare che l’impianto sportivo di Migliarino è in uso al settore giovanile della Portuense, quindi non avrebbe alcun costo, se non il disagio degli appassionati dei colori rossoneri, reduce dal colpaccio al "Raibosola" di Comacchio, nel derby. La cerimonia di consegna dell’area di cantiere in vista della realizzazione del nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione, è avvenuta a metà dicembre. I lavori dovrebbero essere ultimati entro l’inizio della nuova stagione sportiva. È un investimento di circa un milione di euro, coperto dai fondi del Pnrr. A dire il vero il cantiere doveva aprire nel mese di settembre, ma poi ci si è resi conto che la falda acquifera era bassa e c’era bisogno di rafforzare le fondamenta per non rischiare rinvii a lungo termine come il cantiere della piscina". "E’ un impianto regolamentare a undici giocatori che rappresenta un valore aggiunto quanto a impiantistica sportiva – evidenzia il patron della Portuense, Antonio Cavallari – Ricordo che sarà un impianto omologato fino alla Serie D, è rivolto soprattutto al settore giovanile, ma potrà essere utilizzato anche per la prima squadra per salvaguardare il campo centrale in caso di maltempo. Ci sarà anche una tribunetta, già predisposta per un’eventuale copertura. Un potenziamento vitale per la nostra area sportiva e per tutta la comunità portuense. Ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Dario Bernardi e le ditte incaricate ai lavori". "L’impianto va a sostituire due campi in erba. Sarà ulteriormente valorizzato dall’installazione di quattro torri faro per l’illuminazione. L’opera è stata assegnata all’Itar Green di Bergamo, azienda leader per campi in sintetico, realizzati con il Geofill, costituito essenzialmente da fibre vegetali".

Franco Vanini