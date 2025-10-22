Positivo alla cocaina, ma nessuna prova di alterazione psicofisica. Assolto automobilista

Era stato sorpreso alla guida positivo alla cocaina, ma la difesa è riuscita a ‘smontare’ la tesi accusatoria soprattutto per quanto riguarda lo stato di alterazione psicofisica. Abbastanza per far scricchiolare le contestazioni formulate a carico di un 25enne e farlo assolvere al termine del processo in rito abbreviato. La vicenda giudiziaria – seppure antecedente, per certi aspetti di attualità viste le recenti modifiche sulla normativa su cui peraltro sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale – si è definita ieri mattina in tribunale. Ma prima un passo indietro. Tutto comincia nel 2023. Il protagonista, un 25enne della provincia, viene fermato alla guida per un normale controllo. Viene accompagnato in ospedale per l’esame del sangue, che risulta positivo alla cocaina e al metabolita della stessa sostanza. Finisce così sotto inchiesta per guida sotto l’effetto di stupefacenti e, in prima battuta, viene emesso un decreto penale di condanna. A tale atto fanno opposizione i difensori del giovane, gli avvocati Carmelo Marcello e Giulia Gioacchin. Il caso approda così in tribunale, dove l’imputato sceglie di essere processato in rito abbreviato. La procura chiede la condanna, mentre i difensori, in sede di discussione, puntano il dito contro due aspetti. Primo, la mancanza della prova che il giovane avesse assunto la sostanza immediatamente prima di mettersi alla guida. Secondo, nel caso in questione non sarebbero emersi elementi univoci riguardo all’alterazione psicofisica, elemento chiave per arrivare a un condanna. I dubbi sollevati dai legali hanno infine portato a un esito favorevole per l’imputato, che è stato assolto.

f. m.