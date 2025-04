Possesso di droga, 50enne ai domiciliari

I guai giudiziari per un 50enne residente nel poggese hanno avuto inizio nel 2019 quando, a Castelmaggiore, è stato arrestato perché trovato in possesso di cocaina.

Quella vicenda, unita ad altri illeciti commessi sempre in materia di stupefacenti, sono culminati in una condanna divenuta definitiva e per la quale l’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Bologna ha emesso un ordine di carcerazione.

I carabinieri della stazione di Poggio Renatico, nella mattinata di ieri, hanno individuato l’uomo presso il suo domicilio e sottoposto al regime della detenzione domiciliare, dove dovrà scontare la pena di 3 anni e 9 mesi.