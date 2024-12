Post offensivi, tutto prescritto

Tutto prescritto. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che riguardava l’assessore Francesca Savini (all’epoca non ancora in questo incarico, difesa dall’avvocato Alessandro Felisati) e Isabella Colombari (avvocato Ciriaco Minichiello). Al centro del processo per diffamazione, alcuni post social del 2016, ritenuti offensivi dalla cooperativa Ballarò, impegnata nell’accoglienza dei migranti. In particolare, Savini aveva scritto: "È un ostello in gestione alle cooperative per ospitare solo extracomunitari che sfruttano un sacco di bei soldoni. Andate a vedere tutti i giorni a tutte le ore come lavorano in ciabatte sulle panchine del giardino interno, spacciando dosi ai ragazzi della scuola". La coimputata aveva invece scritto: "Veramente c’erano i profughi dentro, che come minimo sono quelli che ora sono stati mandati in via Modena". Ieri il giudice ha decretato il proscioglimento per prescrizione.