Post-sisma, 2023 decisivo "Bando per il Comune"

CENTO

Il 2023 vedrà un bel guizzo della ricostruzione post sisma, con opere e bandi legati a luoghi centesi che da tempo aspettavano cura alle ferite del 2012. Dopo il lungo sonno, infatti, quest’anno sarà quello della riapertura della Pinacoteca, del bando e dell’inizio dei lavori del teatro Borgatti ma anche dell’uscita del bando d’appalto per la residenza municipale storica. "Il recupero del municipio l’abbiamo posizionato nel Dup, per quest’anno, perché riteniamo ci siano le possibilità concrete che quest’opera possa rientrare in quei termini – spiega l’assessore ai lavori pubblici Rossano Bozzoli – ci sono le condizioni. Ci sono ovviamente ancora una serie di passaggi da fare nei confronti della Regione ma riteniamo che tutto sia sul percorso corretto". Pare dunque, che, a differenza di quanto visto negli anni precedenti con le opere della ricostruzione, stavolta non vi siano altri slittamenti in avanti. "E’ lì perché si pensa ci siano realisticamente le condizioni – prosegue – a meno che sorgano emergenze o situazioni che oggi non conosciamo e impreviste. A che punto siamo? Oggi, dalle interlocuzioni che abbiamo in essere, possiamo dire di essere già nella fase finale da poter prevedere una risposta definitiva".

Per il municipio, infatti, il sindaco Edoardo Accorsi aveva fatto sapere che il progetto esecutivo era stato sospeso, in attesa di integrazioni chieste dalla commissione regionale dal 27 settembre 2019. "Ora siamo noi in attesa del loro pronunciamento – prosegue Bozzoli – le sensazioni che abbiamo sono decisamente positive. L’obiettivo 2023 è far uscire il bando". Ci sarà anche da fare i conti con fondi assegnati da anni e l’attuale rincaro dei prezzi. "L’ordinanza regionale prevedeva la possibilità per i soli progetti definitivi approvati e in quell’ambito abbiamo lavorato riuscendo ad avere altri 600mila euro per il teatro – spiega – il municipio è in una situazione diversa e speriamo in un’altra ordinanza". Sarà invece l’anno dell’attesissimo avvio dei lavori del Borgatti, una bellissima perla centese ferita dal sisma, dai vandali e dalla presenza di piccioni e topi. "E’ uscito il bando a fine dicembre e l’iter è in corso – dice – abbiamo stabilito il percorso e prevediamo un inizio lavori per la seconda parte dell’anno. Nella pianificazione che abbiamo fatto, prevediamo tra giugno e settembre, con dicembre come ipotesi peggiore ". Anno che vedrà riaprirsi le porte anche della Pinacoteca. "La previsione vede l’apertura in autunno – è invece l’annuncio dell’assessore alla cultura Silvia Bidoli - Il cantiere sta procedendo bene e dovrebbe chiudersi tra aprile e maggio, dopodichè c’è tutta la fase di allestimento. Il 2023 sarà un grande anno"

Laura Guerra